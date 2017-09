Star Trek: Discovery - un giovane personaggio potrebbe comparire nei flashback

: Da oggi sono disponibili sui primi due episodi di Star Trek: Discovery , nuova serie di uno degli universi fantascientifici più noti nella storia dei media. Tutti i lunedì di ogni settimana fino a novembre saranno rilasciati nuovi episodi. E durante un'intervista ad una delle protagoniste è emerso un dettaglio importante per tutti i fan.

Secondo quanto ha riferito durante una chiacchierata con IGN l'attrice Sonequa Martin-Green, nella serie potrebbe comparire un giovane Spock in alcuni flashback. Sul suo ruolo ha affermato:"Il modo in cui mi hanno inserita nella storia è geniale. Sembrerà molto naturale quando lo vedrete e non è quello che vi aspettate ma ha senso. Ha tutto senso."

Il cast di Star Trek: Discovery, disponibile da oggi su Netflix dopo la première statunitense di ieri comprende Sonequa Martin-Green, Jason Isaacs, Doug Jones, Anthony Rapp, Mary Wiseman e Michelle Yeoh.