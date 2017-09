Star Trek: Discovery - La seconda stagione non arriverà prima del 2019

Star Trek: Discovery è arrivato da pochissimo, la premiere in Italia c'è stata proprio ieri su, che ha rilasciato i primi due episodi a 24 ore di distanza dalla messa in onda americana, ma i fan vogliono già sapere se è stata prevista una nuova stagione.

Secondo il produttore esecutivo Alex Kurtzman la data più probabile di rilascio della seconda stagione di Star Trek: Discovery è il 2019, i primi mesi del 2019, per essere precisi.

Piani ufficiali, per l'ambiziosa serie CBS ancora non ce ne sono, tuttavia Kurtzman ha detto a The Hollywood Reporter che una seconda stagione dovrebbe esserci e vuole essere certo che ci sia anche abbastanza tempo per realizzarla al meglio:

"Ci sono state delle conversazioni preliminari sul come e quando (una eventuale seconda stagione potrebbe vedere la luce) e siamo tutti d'accordo sul fatto che, piuttosto che annunciare una data e dover quindi fare le corse, dobbiamo invece prendere in considerazione tutto ciò che abbiamo imparato nel corso di produzione di questa prima stagione e dunque sappiamo quali "trappole" evitare, conosciamo i tempi e nel momento in cui saremo sicuri, potremo annunciare i nostri piani ed eventuali date. Insomma, non vogliamo correre e fare tutto all'ultimo momento!"

Per l'appunto, la prima stagione di Star Trek: Discovery è uscita in ritardo rispetto a quanto annunciato ed è proprio questo che la produzione vuole evitare in futuro.

Inoltre, la questione riguarda nello specifico il modo in cui la serie viene girata e concepita: per mantenere il livello e le aspettative dei fan, bisogna prendersi il tempo necessario.

"E' un processo complicato ed elaborato. noi non prendiamo alla leggera il discorso degli effetti speciali. Ci vogliono cinque mesi solo per quelli, 5 mesi a episodio. E c'è tanta gente che aspetta a braccia conserte solo per vedere se, alla fine il risultato è valso il denaro speso. Insomma, dobbiamo portare il livello sempre più in alto, come in Game of Thrones, le aspettative devono essere soddisfatte. E' come mixare un film, ogni episodio richiede un grandissimo lavoro."

Star Trek: Discovery è disponibile ogni settimana su Netflix con un nuovo episodio.