Star Trek: Discovery - Mia Kirshner è nel cast nei panni della madre di Spock

Star Trek: Discovery ha aggiunto un nuovo membro al cast: è, che interpreterà la parte della madre di Spock nella serie tv che al momento è disponibile suogni lunedì.

Star Trek: Discovery si concentrerà quindi sul passato del Luogotenente Michael Burnham, grazie anche a questo nuovo casting. Mia Kirshner sarà Amanda, madre naturale di Spock e adottiva di Michael Burnham. Per adesso abbiamo dato un'occhiata a qualche flashback riguardante la vita "vulcaniana" di Michael, con l'introduzione del personaggio di Sarek, padre di Spock, interpretato da James Frain. Più in là vedremo ancora di più della sua famiglia e ci verranno introdotti nuovi personaggi vulcaniani che giocano ruoli importanti nella storia.

TrekMovie.com,che ha riportato la notizia del casting dell'attrice, ha specificato che ancora non ci sono notizie specifiche su quando il personaggio di Amanda farà il suo debutto in Discovery e in quale contesto. Del resto, la seconda stagione della serie non uscirà prima del 2019. Se la sua presenza nel serial significherà vedere o meno Spock in futuro, non possiamo saperlo, almeno per ora.

Star Trek: Discovery cast: Mia Kirshner, Sonequa Martin-Green, Michelle Yeoh, Jason Isaacs, Anthony Rapp e Doug Jones.

La premiere della serie ha incollato allo schermo 10 milioni di spettatori ed è in programmazione sulla CBS ogni sabato.