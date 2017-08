Star Trek: Discovery, il nuovo promo suggerisce connessioni con le scorse serie?

Grazie alla diffusione del nuovo promo della serie, in cui), un leaderrisponde al messaggio di pace del primo ufficiale) della, pare ci siano delle connessioni tra questa nuova serie e le precedenti serie di

"Stanno arrivando. Atomo per atomo, ci faranno tacere. Cellula per cellula, le nostre anime diventeranno le loro. Dobbiamo combattere per una cosa sopra ogni altra, rimanere Klingon."

Analizzando il messaggio lanciato dal leader di Klingon, la frase "cellula per cellula, le nostre anime diventeranno le loro" e la chiamata per il suo popolo a "rimanere Klingon" sono entrambi elementi di particolare interesse in quanto potrebbero essere un riferimento al virus del "Klingon Aumentato", il quale venne introdotto negli episodi "Affliction" e "Divergence" della serie precedente Star Trek: Enterprise. Questo elemento potrebbe spiegare il perché l'aspetto dei Klingon in Star Trek: La Serie Originale apparirà tanto differente in Star Trek: The Next Generarion e nei suoi spin-off.

La storyline rivelava che, circa 100 anni prima di Star Trek: La Serie Originale, un gruppo di scienziati Klingon tentò di aumentare la loro fisiologia usando la stessa tecnologia utilizzata per creare l'umano aumentato Khan Noonien Singh. L'esperimento non riuscì e la formula di accrescimento si diffuse nell'aria trasformandosi in un virus che creò un sottoinsieme di Klingon con caratteristiche distintive, come la fronte liscia, gli stessi che si videro in Star Trek: La Serie Originale. Nel XXI secolo, l'epoca di Star Trek: The Next Generation, gli effetti del virus di diffusero alla maggior parte dei non-Klingon, i quali dimenticarono le vere sembianze dei veri Klingon.

T'Kuvma potrebbe, quindi, riferirsi al virus dell'Accrescimento in questo nuovo promo e se è così fosse, è possibile che cerchi di utilizzare la diffusione di questo virus per diffondere la paura verso gli umani tra i Klingon e così iniziare la sua guerra contro la Federazione.



Star Trek: Discovery andrà in onda il 24 Settembre su CBS e CBS All Access. In Italia ogni episodio sarà disponibile su Netflix nelle 24 ore successive.