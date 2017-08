Star Trek: Discovery, rilasciati undici nuovi poster della serie!

ha presentato ben undici nuovi poster diche potete vedere nella gallery sotto la notizia. La nuova edizione del francisearriverà negli USA domenicae la prima stagione sarà composta da 15 episodi. In Italia ogni episodio sarà disponibile sunelle 24 ore successive.

Star Trek: Discovery seguirà i viaggi interstellari della Flotta Stellare in missione alla scoperta di nuovi mondi e nuove forme di vita, e il capitano della Flotta Stellare che dovrà prima comprendere al meglio il mondo alieno per poi poter capire se stessa. La serie presenterà una nuova nave, nuovi personaggi e nuove missioni, abbracciando però la stessa ideologia e speranza per il futuro che ha ispirato la precedente generazione di spettatori e collaboratori.

Il cast della serie, raffigurata nei vari poster, comprende: Sonequa Martin-Green, Jason Isaacs, Doug Jones, Anthony Rapp, Terry Serpico, Maulik Pancholy, Sam Vartholomeos, Mary Wiseman, James Frain, Chris Obi, Mary Chieffo, Shazad Latif, Rekha Sharma, Kenneth Mitchell, Clare McConnell, Damon Runyan, Rainn Wilson e Michelle Yeoh.

Il trailer dello show è stato presentato al Comic-Con di San Diego e promette grandi cose! Voi cosa ne pensate dei nuovi poster?