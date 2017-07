Star Trek: Discovery, svelato il personaggio alieno di Doug Jones

I produttori dihanno finalmente rilasciato le prime informazioni riguardo il personaggio alieno che sarà interpretato da

"Il personaggio di Doug Jones sarà Lt. Saru", così lo showrunner Aaron Harberts lo ha confermato durante un'intervista a Entertainment Weekly. "Quello che possiamo dire in più e che dia un contesto a quella clip in cui lui dice di "sentire la venuta della morte", è che Saru arriva da un pianeta in cui la sua specie è una preda. Lui è il primo della sua specie a fare ciò sulla Flotta Stellare." Sul pianeta di Saru c'è una specie di predatore dominante che costantemente mente in pericolo un'altra specie più debole chiamata Kelpiens. Tra i membri di questa specie, Saru si è evoluto con istinti intensificati di sopravvivenza e per questo non sarà da sottovalutare.

Jones è stata una scelta ideale per il ruolo in quanto ha avuto già modo, nella sua lunga carriera, di indossare gli abiti di diverse creature e alieni di tutti i tipi e dimensioni: noto per le sue apparizioni nei film Hellboy, Il Labirinto del Fauno, Fantastici 4 nel ruolo di Silver Surfer e molti altri film e show televisivi. "I produttori hanno detto che Saru è lo Spoock della serie, lui è il Data della serie - e questi sono gli amati personaggi con cui ho sempre sentito una connessione quando guardavo gli Star Trek passati", ha dichiarato Jones."Su Falling Skies, ho interpretato una specie aliena che arrivava sulla Terra per aiutare gli umani a combattere contro gli alieni malvagi, e ero intelligente, eloquente e avevo molte risposte scientifiche. Saru sarà tutto questo e altro ancora."

Star Trek: Discovery andrà in onda dal 24 Settembre.