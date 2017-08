Star Trek: Discovery, la timeline della serie è stata confermata!

Durante la presentazione dellaal, il produttore esecutivo di, ha confermato chesarà impostato nello stesso universo die tutte le altre serie diche seguirono.

Discovery si svolge un decennio prima degli aventi di Star Trek: The Original Series. Questa è un'era che era già stata esplorata precedentemente nei romanzi di Star Trek, ma Goldsman ha chiarito che questi romanzi non fanno parte della stesa timeline di Star Trek: Discovery. "Stiamo considerando i romanzi per non essere canonici, ma siamo consapevoli di essi", ha dichiarato Goldman, aggiungendo: "La serie ha una sua storia indipendente, con i propri personaggi e la propria visione unica di Trek."

Ambientata 10 anni prima della missione quinquennale dell'Enterprise in Star Trek: The Original Series, Discovery seguirà i viaggi interstellari della Flotta Stellare in missione alla scoperta di nuovi mondi e nuove forme di vita, e il capitano della Flotta Stellare che dovrà prima comprendere al meglio il mondo alieno per poi poter capire se stessa. Il cast della serie comprende: Sonequa Martin-Green, Jason Isaacs, Doug Jones, Anthony Rapp, Terry Serpico, Maulik Pancholy, Sam Vartholomeos, Mary Wiseman, James Frain, Chris Obi, Mary Chieffo, Shazad Latif, Rekha Sharma, Kenneth Mitchell, Clare McConnell, Damon Runyan, Rainn Wilson e Michelle Yeoh.

Star Trek: Discovery arriverà negli USA domenica 24 settembre e la prima stagione sarà composta da 15 episodi. In Italia ogni episodio sarà disponibile su Netflix nelle 24 ore successive.