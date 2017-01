Star Wars: ancora nessuna serie tv all'orizzonte

Quando la Walt Disney Pictures ha acquisito la Lucasfilm, in molti hanno atteso a lungo anche una serie televisiva su. Rumoreggiata per molto tempo, non è ancora stata realizzata.

Intervistata a riguardo, Channing Dungey della ABC ha affermato che una serie tv in live-action su Star Wars è ben lontana dall'essere realizzata: "Ho detto qualcosa ai TCA 2016 che è stato ingigantito. Abbiamo avuto qualche conversazione in generale sul voler trovare un modo per portare qualcosa dell'Universo di Star Wars su ABC, ma è ancora lontano dal verificarsi".

"Il focus della Lucasfilm, al momento, sono i film che stanno sviluppando e realizzando" conclude "e, ovviamente, le serie animate su Disney XD".

Vi terremo aggiornati.