Star Wars Rebel: Vanessa Marshall vorrebbe Hera nei film!

: L'attrice che dà la voce al personaggio di Hera Syndulla , vorrebbe vedere il suo personaggio animato anche in uno dei film della saga di Star Wars cinematografica.

In fin dei conti, il personaggio è una pilota, una leader, il cuore pulsante del gruppo di combattenti per la libertà. Star Wars Rebels sta arrivando con la quarta stagione (l'ultima) e molti si chiedono quale sarà il fato dei protagonisti. Un Easter egg visto in Rogue One: A Star Wars Story - che segue gli eventi di Rebels - ci ha fatto capire che, qualsiasi cosa accadrà, Hera sopravviverà e combatterà ancora in Yavin 4.

Ciò detto, non sappiamo cosa succede dopo. La Marshall ha condiviso le sue reazioni nel momento in cui ha scoperto che il suo personaggio sopravvive, almeno fino agli eventi di Rogue One:

"E' stato fantastico, ho quasi pianto! Poi mi sono ricordata di essere in un posto pubblico e che dovevo contenermi. Ho pensato di impazzire e ho iniziato a chiedere: "E' successo veramente?" L'avrò rivisto mille volte e ogni volta ero più felice. E' incredibile sapere che lei continua a vivere. Inoltre, è un personaggio amato e mi piacerebbe vedere di più di lei. Può ancora essere utile alla storia, del resto. E sarebbe grandioso vederla in uno dei film. un po' come è successo per il personaggio di Saw Gerrera. Insomma, ripeto, dovrebbe servire alla narrazione, ma almeno un cameo potrebbero farglielo fare. E comunque non vedo l'ora di vedere il film a dicembre!"

Chissà che non si possa vedere Hera Syndulla in uno degli spinoff antologici in lavorazione...

Voi che ne dite? Vi piacerebbe vedere il personaggio in live-action? Ditecelo nei commenti!