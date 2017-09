Star Wars Rebels 4: ecco la programmazione della quarta stagione!

Se volete guardare la quarta stagione di Star Wars Rebels , ecco come verranno rilasciati gli episodi di quella che, come è stato annunciato, è l'ultima season della serie.

Tra solo un paio di settimane Star Wars Rebels tornerà con la quarta stagione e adesso la Disney ha rilasciato la scaletta definitiva dell'uscita degli episodi.

La notizia arriva direttamente dal sito internet ufficiale di Star Wars e adesso abbiamo la possibilità di elencarvi titoli e date nello specifico. Dopo le prime cinque settimane di programmazione, quindi, Rebels si prenderà una pausa, per tornare con gli ultimi episodi dopo le vacanze, nella prima parte del 2018:

Lunedì, 16 ottobre “Heroes of Mandalore” Parte 1 & 2

Lunedì, 23 ottobre “In the Name of the Rebellion” Parte 1 & 2

Lunedì, 30 ottobre “The Occupation” e “Flight of the Defender”

Lunedì, 6 novembre “Kindred” e “Crawler Commandeers”

Lunedì, 13 novembre “Rebel Assault”

Star Wars Rebels torna quindi su Disney XD a partire dal 16 ottobre 2017.