Star Wars Rebels: il trailer della quarta stagione rimanda a Rogue One

Disney XD ha diffuso in streaming il trailer ufficiale della quarta e ultima stagione di, serie come noto ambientata tra gli eventi di

All’epoca del suo concepimento, la serie giaceva nel limbo dei numerosi spin-off della saga principale, con al centro personaggi sconosciuti che univano le proprie forze per fronteggiare l’ascesa inarrestabile dell’Impero Galattico. Con gli anni, però, lo show si è avvicinato parecchio agli eventi della saga come testimonia il personaggio di Saw Gerrera, il quale nato nella serie è poi stato traslato in Rogue One: A Star Wars Story, con le fattezze di Forest Whitaker.

Il filmato appena diffuso sembra confermare come gli eventi si stiano dirigendo sempre più vicino alla storyline di Rogue One e quindi di Una Nuova Speranza, presumibilmente con un finale altrettanto tragico, dato che non abbiamo menzione di nessuno dei personaggi negli anni futuri. Vediamo così Gerrera, così come Mon Mothma, leader dei ribelli, e alcuni dialoghi citano anche il Direttore Krennic (il personaggio interpretato da Ben Mendelsohn nel film di Gareth Edwards).

La quarta e ultima stagione di Star Wars Rebels andrà in onda su Disney XD a partire dal 16 ottobre 2017.