Stargate Origins: annunciato il cast completo della prima stagione dello spinoff

Il cast della nuova serie spin-off,, è stato appena annunciato. Al comando del cast, c'è la protagonista dello show, l'attrice australianache vestirà i panni di, una versione più giovane del personaggio già apparso nella seriedi

Il popolare franchise ebbe inizio nel 1994, con il primo film di fantascienza Stargate con protagonista Kurt Russell. Nel 1997, Showtime lanciò Stargate SG-1 che andò avanti per ben cinque stagioni prima di passare sui canali Sci-Fi. La serie, dalla durata di dieci stagioni, ha avuto tanti spettatori che il franchise sviluppò due spin-off: Stargate Atlantis e Stargate Universe. Atlantis durò cinque stagioni, mentre Universe durò solo due stagioni. L'ultimo tentativo di rilanciare il franchise è stato merito di MGM, il quale ha annunciato l'arrivo di Stargate Origins al Comic-Con di San Diego, questa estate. Lo show andrà in onda esclusivamente su Stargate Command, una piattaforma di streaming digitale sviluppata appositamente per tutti i contenuti riguardanti Stargate.

Oltre alla Gall, ci sarà nel cast Connor Trinneer, che avrà il ruolo del Professor Paul Langford, padre di Catherine. Trinneer ebbe già un ruolo diverso in Stargate Atlantis (Michael Kenmore). Inoltre, nel cast comparirà Salome Azizi, Philip Alexander, Michelle Jubilee Gonzalez, Daniel Rashid, Sarah Navratil, Shvan Aladdin, Tonatiuh Elizarraraz, Derek Chariton, Justin Michael Terry e Lincoln Werner Hoppe. Ogni episodio di Stargate Origins durerà 10 minuti e la prima stagione sarà composta da 10 episodi.