Stargate ritorna con la nuova serie spin-off 'Stargate Origins'

Stando alle ultime indiscrezioni,tornerà con un'altra serie spin-off, intitolata. I dettagli sono ancora pochi, ma l'annuncio è stato fatto poco fa al San Diego Comic-Con 2017 in presenza di un piccolo pubblico in onore del ventesimo anniversario di

La prima stagione della serie conterà 10 episodi e verrà lanciata su Stargate Command, una nuova piattaforma digitale creata appositamente per il contenuto esclusivo di Stargate.

Ambientato nel 1928, lo spettacolo si concentrerà su Catherine Langford, un personaggio che è apparso in Stargate SG-1. Stargate Origins esplorerà un nuovo capitolo della vita del personaggio e la porterà in un'"avventura inaspettata per svelare il mistero di ciò che sta al di là dello Stargate allo scopo di salvare la Terra da un'oscurità inimmaginabile".

A proposito del lancio del nuovo spettacolo, Kevin Conroy, presidente della Digital & New Plantform alla MGM, ha affermato che la compagnia voleva creare una storia che avrebbe onorato il mito di Stargate. Conroy ha anche parlato della loro intenzione di premiare i loro fedeli fan: "Stargate Origins è venuto alla luce grazie a fan che hanno mantenuto vivo lo spirito del franchise per quasi 25 anni. Con la crescente popolarità di contenuti digitali che possono essere trasmessi in streaming su qualsiasi dispositivo, MGM si impegna nella produzione di qualcosa di originale ed è orgogliosa di cominciare con Stargate Origins.".

Lo spettacolo sarà diretto da Mercedes Bryce Morgan e scritto da Mark Ilvedson e Justin Michael Terry. Non sono ancora stati annunciati i nomi degli attori che appariranno nella serie.