Stefan Kapicic vorrebbe Colosso nelle serie tv sugli X-Men

ha dato vita al personaggio di Colosso ine gli darà vita nel prossimo sequel che, se tutto andrà come previsto, uscirà nel 2018. Ma Kapicic ha un altro sogno: che il mutante possa apparire anche in una serie tv sugli X-Men.

"Non avrei mai pensato che un serial sugli X-Men avrebbe funzionato. Soprattutto per via degli effetti speciali, e le storie... ma mi sono innamorato di Legion" afferma "Mi piacerebbe molto che Colosso appaia in Legion o nella nuova serie tv con Stephen Moyer, di cui non so il titolo. Mi piacerebbe che collegassero in qualche modo i film alle serie tv... si, la Marvel lo fa già, con i Difensori... ma qui stiamo parlando della Fox. Un ottimo modo per collegare tutto sarebbe avere Colosso in Legion o nell'altra serie tv".