Stephen Colbert condurrà gli Emmy del 2017

Raggiunta la fama internazionale come corrispondente per il, l’attuale protagonista delè stato scelto per condurre la cerimonia deglidel 2017. Ecco tutti i dettagli.

Stephen Colbert, dopo quasi una decade dedicata a The Colbert Report, è diventato a sorpresa il successore del leggendario David Letterman come conduttore del Late Show in onda su CBS. Il passaggio da un programma come il Report al Late Show non è stato semplice: Colbert ha interpretato una versione fittizia di se stesso per 10 anni, facendo finta di essere un conservatore con il vizio della provocazione.

L’attore prese così sul serio il ruolo da arrivare a interpretarlo persino davanti ad una Commissione del Congresso. Il passaggio ad uno show come quello di CBS non è stato semplice, ma il conduttore è riuscito a trovare un equilibrio tra la tradizione e alcune proposte più innovative.

A quanto pare il network è soddisfatto del suo lavoro, tanto da affidare a Stephen Colbert la conduzione della cerimonia degli Emmy Awards del 2017, che si terrà il 17 Settembre. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!