Stranger Things 2: arrivano sempre più particolari della prossima stagione!

Nell'estate del 2016,ci ha stupito tutti con il lancio della prima stagione die, da quando gli spettatori hanno terminato la visione dei primi otto episodi dello spettacolo, sono rimasti in fremente attesa di conoscere qualche particolare in più sul prossimo capitolo dello show. A venirci incontro è l'attore

Mentre abbiamo assistito ad un lieto fine con Will che è tornato a casa, gli ultimi secondi della stagione 1 hanno messo in chiaro che non siamo ancora al sicuro dal Sotto Sopra, il mondo oscuro in cui è stato tenuto prigioniero.

L'attore David Harbour, che impersona Jim Hopper, ha recentemente condiviso un paio di suggerimenti sulla stagione 2: "Comincerà un anno più avanti nella storia, quindi ci sono diverse cose che sono accadute in tutto questo tempo da quando Will è tornato. Ci sono alcune persone in città che sanno quello che è successo e altre che, invece, sono ancora all'oscuro di tutto. Quindi ci saranno tantissime opportunità per lanciare elementi nuovi con la prossima stagione.".

Per la realizzazione della serie, i creatori Matt e Ross Duffer sono stati ispirati da un certo numero di film appartenenti alla loro infanzia e, in particolar modo, degli anni '80. Lo spettacolo è ambientato in quel decennio ed è fortemente influenzato dalla cultura popolare del periodo. Dalla colonna sonora, fino ad arrivare a riferimenti specifici a Stephen King o Star Wars, la serie ha portato una gioiosa nostalgia a tutti gli spettatori che hanno vissuto quegli anni, nonostante la trama oscura e spaventosa.