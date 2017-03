Stranger Things 2: il capo di Netflix assicura che la premiere è fantastica!

Se siete fan di, allora probabilmente già saprete che quest'anno Halloween sarà particolarmente speciale. Questo autunno, infatti,ci regalerà il debutto della seconda stagione della serie e ora anche, capo del servizio di streaming, ci garantisce che possiamo aspettarci grandi cose dalla premiere.

All'inizio di quest'anno, i fan hanno dato il loro primo sguardo al secondo capitolo tanto atteso con il primo trailer diffuso in occasione del Super Bowl.

In una recente dichiarazione, Ted Sarandos ha rivelato di aver già avuto la possibilità di vedere la prima puntata della seconda stagione di Stranger Things, rimanendo più che soddisfatto: "Ho appena visto il primo episodio della seconda stagione. E' fantastico! Comprende tutto ciò che ogni fan vuole vedere. Abbiamo la sensazione che sarà davvero grande" - ha affermato Sarandos, riferendosi alla nuova stagione - "La reazione del pubblico e la mole del seguito che questa serie si sta creando attorno è veramente un motivo di orgoglio per Netflix.".

La nuova stagione porterà i personaggi dello spettacolo verso ostacoli sempre più grandi. L'intera città di Hawkins sarà messa in pericolo da nuove minacce, senza contare il fatto che c'è ancora un portale interdimensionale aperto presso il Dipartimento di Energia.

Stranger Things arriverà con i nuovi episodi della sua seconda stagione su Netflix a partire dal 31 ottobre 2017.