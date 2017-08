Stranger Things 2: cosa succederebbe se Will fosse... RUMOR!!!

La seconda stagione di Stranger Things arriva suil 27 ottobre e tutti la stiamo aspettando con trepidazione. Adesso tornano a circolare alcune speculazioni che riguardano il personaggio di...

E se fosse proprio Will Byers il villain di Stranger Things 2? Naturalmente è troppo presto per dirlo, ma chi non si è posto questa stessa domanda fin dall'ultima scena della prima stagione, in cui si vede il piccolo Will che, tornato a casa dal SottoSopra e apparentemente ristabilito, se ne va in bagno e sputa un verme che di umano ha ben poco.

E via alle speculazioni. Will, prima di tutto, è ancora vivo (nel senso, è vivo vivo o è vivo a causa di qualcosa che gli è capitato nel SottoSopra)? E poi, sarà lui il nuovo Demogorgon? Qualsiasi siano le risposte, se per caso il ragazzo dovesse ritrovarsi a fare qualcosa di sbagliato, certamente lo farebbe sotto l'influsso di qualche forza maligna, non certo di proposito, visto che è ben consapevole dell'immane sforzo compiuto dai suoi familiari e dai suoi amici, per ritrovarlo e portarlo in salvo dalla Dimensione Oscura, che era la casa del mostro.

Il SottoSopra, appunto, il luogo dove la povera Barb è morta, e dove adesso si trova la piccola Undi (Millie Bobby Brown), che ha contribuito in modo determinante alla salvezza di Will, restando lei stessa intrappolata nel mondo parallelo.

Di certo, avendo visto il trailer della seconda stagione, Will sarà influenzato da delle forze oscure che lo tormentano, di tanto in tanto. Chissà a cosa porteranno queste strane visioni del ragazzo?

Shawn Levy, produttore esecutivo della serie, ha rivelato a Nerdist, riguardo la possibilità che Will sia effettivamente il nuovo villain della serie, che:

"Non posso confermare né negare alcun tipo di teoria. Dirò solo che... tra la fine della prima stagione e quello che abbiamo visto nei nuovi trailer, chiaramente Will non sta bene. Gli sono accadute delle cose, e altre gliene accadranno e sarà il vero punto focale della seconda stagione."

Le possibilità sono infinite. Voi avete qualche idea riguardo quello che potrebbe succedere a Will nella prossima stagione di Stranger Things? Se sì, ditecelo pure nei commenti!