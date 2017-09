Stranger Things 2: Dacre Montgomery star di Power Rangers è nel cast!

Diamo un'occhiata astar di, in una foto da Stranger Things 2 . Il ruolo che l'attore aveva nel reboot dedicato agli eroi Ranger, era quello di Red Ranger.

Adesso, invece che con l'armatura, lo vediamo in panni molto più... "normali" nella seconda stagione dell'attesissima serie Netflix, Stranger Things che arriva sul servizio di streaming a partire dal prossimo 27 ottobre, poco prima di Halloween!

La prima immagine del suo personaggio, Billy, che potete vedere cliccando il link fonte QUI, ce lo mostra al fianco della sua auto sportiva: capelli mediamente lunghi, t-shirt bianca, e tutto in denim! Apparentemente qui il suo ruolo non sarà proprio "piacevole", sarà una sorta di antagonista, ma vedremo come e in che senso nel momento in cui potremo godere della seconda stagione di Stranger Things, tra meno di un mese!

Billy, apparentemente infatti, è un violento e i Duffer hanno inserito in questa nuova season, dei personaggi che potessero sembrare addirittura più disturbanti dei mostri che incontreremo nella serie!

Ross e Matt Duffer sul nuovo mostro che i nostri ragazzi dovranno affrontare:

"Sarà un personaggio senziente, è il mostro che Will vede nel cielo."

Noi, di sicuro, non vediamo l'ora che la serie inizi!