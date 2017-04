Stranger Things 2: David Harbour sulle future sfide dello Sceriffo Hopper

L'attesissima seconda stagione diha molte domande a cui rispondere, soprattutto sul modo in cui gli eventi del primo capitolo della serie hanno influenzato i vari personaggi., che impersona lo sceriffo, in una recente intervista, ha spiegato quali saranno le sfide che dovrà affrontare il suo personaggio.

Lo sceriffo Hopper è stato uno degli eroi della stagione 1: si è fatto carico dei guai in cui erano incappati i giovani eroi dello show e ha aiutato la mamma di Will, Joyce, a riunirsi con suo figlio. Tuttavia, tutta questa storia lo ha cambiato e ora, grazie a Harbour, scopriamo che Jim, nella seconda stagione, sarà alle prese con il suo 'ideale dell'eroe': "Hop inizia il suo viaggio nella stagione 2 da un luogo completamente diverso rispetto al punto di partenza della stagione 1. Ha salvato Will e ha un rinnovato interesse per la vita. Così il suo arco narrativo per i prossimi episodi riguarderà il contrasto tra il suo ideale della figura dell'eroe e la realtà in cui si trova, dove non riesce a raggiungere la perfezione di quell'ideale. Questa dinamica potrebbe portarlo a prendere decisioni sbagliate. Avremo un viaggio completamente diverso nella stagione 2.".

In seguito, Harbour ha parlato anche delle sue impressioni generali sulle nuove puntate del secondo capitolo di Stranger Things: "Ho visto molto dell'episodio 1 e posso dire onestamente che sono tremendamente eccitato che voi tutti possiate vedere presto questa stagione perché sarà divertente, ma buia e complessa. I personaggi verranno tutti approfonditi e sviluppati e assisteremo all'entrata in scena di ancora più demoni.".