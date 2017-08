Stranger Things 2: un dettaglio importante del trailer ha rischiato il taglio

L'attesissima seconda stagione diarriverà sua partire dal 27 ottobre e non da molto abbiamo avuto un primo, strepitoso assaggio di cosa ci aspetta dal trailer rilasciato al Con di San Diego. Però c'è un particolare accattivante del video che poteva non essere inserito...

Si tratta di "Thriller" la canzone di Michael Jackson che fa da colonna sonora al trailer di Stranger Things 2. Senza dubbio, a partire dal suo debutto, lo scorso anno su Netflix, Stranger Things ha catturato l'attenzione di milioni di persone e dato nuova linfa al genre horror, tanto bistrattato nel corso degli anni. I die hard del genere hanno finalmente trovato una serie che riesce ad appagare i sensi e quindi è naturale che il secondo capitolo sia super atteso da tutti.

La seconda stagione conterà nove episodi invece di 8 e il team creativo ha dichiarato di voler portare avanti lo show fino alla quarta o quinta stagione. La direzione che poi prenderà lo show, già a partire dalla season 2 sarà, se possibile, ancora più "strana" e un'occhiata siamo riusciti a darla grazie ai due trailer rilasciati da Netflix, in particolare il secondo.

Il primo teaser della season 2 ha debuttato al Super Bowl del 2017, a febbraio, ed ha offerto solo qualche rapida occhiata a ciò che vedremo nella prossima stagione, ma poi, quello rilasciato al Comic-Con di San Diego ha davvero lasciato tutti a bocca aperta aumentando le aspettative al massimo. In particolare, di nuovo, l'attenzione è tutta su Will Byers. E, anche se il video di per sé era già spettacolare, l'inserimento della canzone di Michael Jackson ha dato la marcia in più a un mini-prodotto già straordinario. Tuttavia, come ha rivelato il produttore dello show, Shawn Levy, "Thriller" ha rischiato di non essere inclusa:

"E 'stata la cosa più difficile che abbia mai dovuto fare come produttore. È stato molto, molto difficile, per motivi che non mi metto a specificare. Siamo stati respinti ripetutamente - per mesi - e un mese fa, era finita. E avevamo un altro trailer che era stato spedito al San Diego [Comic-Con], e non aveva quella canzone all'interno. E i fratelli [Duffer] ed io lo riguardavamo e ci mangiavamo le mani perché sapevamo, ok, che era un buon trailer, ma con all'interno "Thriller" avrebbe spaccato, e lo sapevamo. E, perciò, in pratica ho deciso di trasformarmi letteralmente in un d**o nel didietro e sono tornato in modalità produttore schiacciasassi. E ho trovato il modo di elaborare un accordo per dare la possibilità a "Thriller" di essere inserita nel trailer. E poi è diventata una giornata davvero perfetta, quella in cui siamo riusciti a strappare quel contratto di licenza che ci consentiva di inserirla."

Tutto il problema, evidentemente, era la richiesta e la necessaria approvazione dei diritti d'utilizzo della canzone di Michael Jackson, cosa che può risultare molto difficile, come dimostra questa particolare vicenda.

E voi? Cosa pensate? Il trailer della seconda stagione di Stranger Things avrebbe avuto lo stesso appeal se lo si fosse fatto senza Thriller? Per voi è stata una scelta azzeccata? Ditecelo nei commenti!