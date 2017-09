Stranger Things 2: ecco dove inizierà la seconda stagione della serie!

: La seconda stagione di Stranger Things inizierà in modo inconsueto rispetto alla prima. In particolare, ci sarà un cambiamento specifico di cui parleremo dopo il salto, sempre che non vogliate restare all'oscuro fino alla premiereprevista per il 27 ottobre prossimo.

Il posto sarà diverso, la location! Come abbiamo potuto vedere dall'intervista che uscirà sul numero dedicato alla serie sul prossimo Entertainment Weekly, i ragazzi dovranno vedersela con una nuova minaccia, il Mostro Ombra. Ma dove inizierà allora la seconda stagione di Stranger Things se non nella cittadina di Hawkins, Indiana?

I creatori, i fratelli Duffer, hanno detto quanto segue:

"Mi piaceva l'idea di aprire lo show in un posto che non fosse Hawkins, in un ambiente urbano. Voglio che la gente pensi che forse ha cliccato sullo show e poi, boom, che realizzi di "esserci ancora dentro. Comunque, è un mondo in continua espansione, è questo che vogliamo fare dello show, espanderne i confini."

Naturalmente c'è molto desiderio di disorientare gli spettatori per non rovinare la sorpresa che li attende poco prima di Halloween, quando la seconda stagione di Stranger Things tornerà a deliziarci col suo carico di suspence, horror e terrore, il 27 ottobre!

Comunque, oltre alla differente location, nella nuova stagione vedremo anche dei nuovi personaggi:

"Abbiamo un sacco di minacce differenti da affrontare e all'inizio proprio non si capisce come tutto questo possa essere interconnesso ma poi, lentamente e inesorabilmente, si capirà che tutti gli elementi discordanti, giocano il loro specifico ruolo in questa stagione entrante."

Tutti pronti?