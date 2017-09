Stranger Things 2: ecco il nuovo, strepitoso poster Goonies-style!

Stranger Things sta per tornare, la premiere della seconda stagione arriva sua pochi giorni da Halloween e adesso è uscito un bellissimo poster che farà gongolare chi è cresciuto negli anni '80 e ha adorato i, date un'occhiata!

Questo poster fa parte della campagna promozionale della serie, intitolata #StrangerThursdays, il cui proposito è rendere omaggio a titoli retro. Stavolta è toccato a I Goonies!

In quanti, guardando la prima stagione della serie, hanno pensato che Stranger Things fosse molto simile a The Goonies? Entrambi seguono le avventure di un gruppo di ragazzini che iniziano una caccia all'insaputa dei loro genitori, si ficcano nei guai e questi guai sono rappresentati da un team di adulti non proprio "delicati". Undici e Sloth sono entrambi intimidatori e allo stesso tempo incompresi personaggi dei loro rispettivi show.

Una particolarità è la posizione del Demogorgon, allo stesso posto di Anne Ramsey, la Mamma malefica dei Fratelli in Goonies.

Date un'occhiata al poster e diteci cosa ne pensate nei commenti!

Stranger Things 2 arriva il 27 ottobre su Netflix!