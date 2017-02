Stranger Things 2: ecco la reazione dei giovani attori al trailer del Super Bowl

Dopo il primo video arrivato online e diffuso a partire dalla trasmissione del Super Bowl,continua a far parlare di sé, ma questa volta non si tratta di un trailer per il prossimo capitolo della serie. Da poche ore, invece, è stato rilasciato un filmato che ci mostra la gioia dei piccoli attori nel vedersi tra gli spot dell'evento.

Nel corso della giornata di ieri, infatti, ha fatto il giro di tutto il mondo il nuovo trailer che ci presenta la prossima e seconda stagione di Stranger Things che, come abbiamo visto, ha finalmente anche una data di debutto, ovvero Haloween, il 31 ottobre.

I giovani attori che impersonano i protagonisti della serie Netflix, si sono riuniti domenica 5 febbraio per assistere al Super Bowl e, soprattutto, al loro spot che sarebbe stato trasmesso durante l'evento sportivo. Come potete vedere nel video qui sotto, i piccoli interpreti hanno provato una gioia incontenibile nel vedere il loro trailer andare in onda durante quello che è uno dei match più famosi e più seguiti del mondo dello sport.