Stranger Things 2: ecco a voi il Retro Video Game della serie!

Poteva mancare, secondo voi, un videogioco dalle atmosfere retro, dedicato a Stranger Things ? Certo che no! E infatti eccolo qua, pronto per Andorid e iOS!

Se aveste la possibilità di infilarvi il SottoSopra in tasca non lo fareste? Ecco! Ora potete. E' uscito il videogame di Stranger Things commissionato da Netflix a BonusXP. Lo sviluppatore aveva il compito di realizzare un gioco completo dedicato alla serie che torna il 27 ottobre sul servizio di streaming online.

E, come potete immaginare, è più "vintage" possibile, ispirato a famosi videogame come Le Tartarughe Ninja e River City Ransom. Potete fare salti con la bici come i ragazzi dello show ed esplorare il SottoSopra come lo Sceriffo Hawkins, tra le altre cose.

Il titolo è disponibile per Android e iOS, ma, se non avete a disposizione un dispositivo compatibile, potete sempre aspettare il 27 del mese, per tuffarvi di nuovo a capofitto nelle avventure di Stranger Things 2!