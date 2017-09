Stranger Things 2: nella nuova stagione vedremo i genitori di ... SPOILER!

Stranger Things torna con la seconda, attesissima stagione, a partire dal prossimo 27 ottobre. E' appena uscita la notizia che in questa nuova season conosceremo i genitori di un personaggio molto amato. Se volete sapere di chi si tratta proseguite la lettura dopo il salto!

Stranger Things è indubbiamente un prodotto che è riuscito ad attirare una folta schiera di spettatori, attratti dalla narrazione di temi soprannaturali, dalla componente horror, e da quel gusto vintage che ci riporta indietro alle atmosfere anni '80 che hanno caratterizzato, con pellicole tipo i Goonies, l'infanzia di molti trentenni di oggi.

La seconda stagione della serie originale Netflix non riporterà indietro un personaggio fan-favorite, Barb, ma sappiamo adesso che ne conosceremo i genitori. Durante la scorsa stagione, la sfortunata ragazza finita nelle grinfie del Demogorgon - rimanendo uccisa nel Sottosopra - cercava di tenere al sicuro la sua amica "svegliotta" Nancy, e invece è stata lei a rimetterci la vita.

Sarà perché era goffa, cicciottina e con gli occhiali, sarà perché aveva buone intenzioni e alla fine è stata la più sfortunata del gruppo, ma Barb (Shannon Purser) è rimasta nel cuore di un po' tutti i fan della serie, tanto che sono uscite anche petizioni online che chiamavano a gran voce #JusticeForBarb, perché veramente, povera... E quindi ok non vedremo lei, ma di certo vedremo i personaggi cercare di venire a patti con quanto accadutole. Tra questi ci saranno, come è giusto che sia, i suoi genitori.

In un'intervista con EW Natalia Dyer – che interpreta la migliore amica di Barb, Nancy Wheeler – ha dichiarato che il suo personaggio dovrà fare i conti con il senso di colpa e la perdita:

"Specialmente in questa stagione, Barb è una grande parte della storyline di Nancy e questo la porterà - non so come dirlo diversamente - a cercare giustizia."

Il co-creatore Ross Duffer ha aggiunto poi che la morte di Barb è qualcosa che Nancy "non ha davvero elaborato" nella scorsa stagione, visto che la fine della serie l'ha vista più che altro spendersi nella caccia al Demogorgon insieme a Jonathan Byers.

Insomma, nella stagione che sta per arrivare vedremo i genitori di Barb e, c'era da immaginarselo, i due non saranno affatto contenti del modo in cui lo Sceriffo Hopper ha gestito la scomparsa della figlia.

"L'anno scorso abbiamo incontrato brevemente la mamma di Barb. Quest'anno introdurremo anche il personaggio del padre. Quello che mi ha infastidito è che molto criticismo è venuto fuori perché è parso che ai due non importasse nulla della figlia, invece non è così. Loro ci tengono. Nella loro testa Hopper ha fatto un casino, ed è davvero un capo della polizia mediocre."

Barb non tornerà fisicamente nella seconda stagione di Stranger Things, ma la sua presenza sarà forte durante tutto il corso della season.