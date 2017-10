Stranger Things 2: nuova cover su magazine internazionale per Undi e i ragazzi!

Stranger Things 2 sta per arrivare e adesso i ragazzini protagonisti della seriesono in copertina su Rolling Stone Brasile. Siete pronti? Il 27 ottobre sta arrivando!

Stranger Things ha fatto il suo debutto in sordina solamente un anno e qualche mese fa; in poco meno di un mese è diventata la serie breakout che tutti, da tempo stavamo aspettando, celebrata in ogni parte del mondo, attesa spasmodicamente dai fan che, dopo aver goduto della prima season, non vedevano già l'ora di tornare a Hawkins, Indiana, e tuffarsi nuovamente negli anni '80.

Il merchandising della season 2 di Stranger Things non è stato altro che straordinario finora: da poster celebrativi di registi cult come Steven Spielberg, a omaggi a icone letterarie del nostro tempo come Stephen King, i fratelli Duffer ci hanno catturati tutti con qualcosa di veramente speciale.

Nella cover di Rolling Stones Brasile ci sono Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Millie Bobby Brown (Undici), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson) e Finn Wolfhard (Mike Wheeler).

Il cast di Stranger Things 2: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, and Noah Schnapp. In addition to Astin, Paul Reiser (Aliens), Brett Gelman (Jobs), Dacre Montgomery (Power Rangers), Linnea Berthelsen, e Sadie Sink i

La Sinossi: è il 1984 e gli abitanti di Hawkins, Indiana, stanno ancora cercando di riprendersi dagli avvenimenti occorsi dopo l'arrivo del Demogorgon e dalla scoperta dei segreti del Laboratorio Hawkins. Will Byers è stato salvato dal SottoSopra ma un'altra entità, più grande e sinistra, minaccerà coloro che sono sopravvissuti.

Stranger Things 2 torna il 27 ottobre su Netflix.