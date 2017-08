Stranger Things 2: online il poster che omaggia un grande classico horror

I fan della misteriosa serie, che ha fatto tenere il fiato sospeso a moltissimi spettatori la scorsa estate, non vedono l'ora che il secondo capitolo difaccia il suo debutto sul servizio di streaming, che da poco ha reso pubblico un altro fantastico poster dello spettacolo. L'immagine è disponibile dopo il salto.

Dopo la nuova locandina rilasciata circa un mese fa, in cui ci veniva anche comunicata la data aggiornata del rilascio della seconda stagione, Netflix ci offre un secondo poster per Stranger Things e questa volta l'immagine rende omaggio ad uno dei più famosi film d'orrore di tutti i tempi, ovvero A Nightmare on Elm Street.

Non è un mistero che, oltre ad essere una grande serie horror / sci-fi, la serie di Netflix si possa anche leggere come un grande omaggio alla cultura pop degli anni '80. Gli elementi più evidenti si rifanno a pellicole come Poltergeist e ai racconti del brivido come quelli di Stephen King, ma Stranger Things fa l'occhiolino anche a racconti avventurosi come ET e The Goonies.

In linea con questo amore dichiarato per gli anni '80, il un nuovo poster recentemente condiviso dall'account Twitter della serie, rende omaggio alla locandina iconica originale del classico del 1984. Il 'poster-omaggio' sfrutta il fatto che il film e la serie ospitano entrambi un personaggio di nome Nancy, e il risultato sembra essere decisamente d'effetto.

La prossima e seconda stagione di Stranger Things arriverà il 27 ottobre su Netflix.