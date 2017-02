Stranger Things 2: online le nuove foto della stagione!

Pochi giorni fa siamo rimasti tutti piacevolmente sorpresi dall'emozionante trailer per la seconda stagione della serieche ha fatto il suo debutto durante il Super Bowl e ora arrivano in rete nuove immagini che ci danno la possibilità di dare un altro sguardo alle nuove puntate. Come sempre, potete trovare le foto dopo il salto.

Cinque delle nuove immagini sono reali anticipazioni alla seconda stagione, mentre le altre sono immagini promozionali.

Molto interessante è la foto scattata di notte che vede i personaggi di Dustin, Mike, Lucas e Will vestiti da Ghostbusters apparentemente per il tradizionale giro nel giorno di Halloween per 'dolcetto o scherzetto. Un indizio di questo sono le federe per raccogliere e trasportare le caramelle che i personaggio hanno in mano. In un'altra immagine vengono raffigurati Jonathan e Nancy sembrano molto spaventati mentre osservano qualcosa dal sedile anteriore di una vettura.Nelle altre possiamo vedere Joyce, Will e Jim Hopper, tutti apparentemente spaventati o nervosi.

Ricordiamo che la seconda stagione di Stranger Things arriverà su Netflix con i suoi nuovi episodi nella giornata del prossimo Halloween.