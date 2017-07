Stranger Things 2: online il nuovo trailer sulle note di 'Thriller'

La seconda stagione diè probabilmente una delle più attese dell'anno e Netflix sa come far ingannare l'attesa al pubblico: rilasciando, in occasione del San Diego Comic-Con, un nuovo incredibile trailer sulle note didi

Potete trovare il trailer - sottotitolato in italiano - proprio in questa notizia.

Nel cast troveremo Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer, Cara Buono, Charlie Heaton, e Matthew Modine. Insieme a loro Sadie Sink (Unbreakable Kimmy Schmidt), Dacre Montgomery (Power Rangers), Brett Gelman (The Other Guys), l'esordiente Linnea Berthelsen e le icone anni '80 Sean Astin (I Goonies) e Paul Reiser (Aliens).

La seconda stagione debutterà il 27 ottobre su Netflix.