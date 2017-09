Stranger Things 2: online il poster che omaggia 'Firestarter'

La produzione della seconda stagione diregala ai suoi fan un altro nuovo poster che, questa volta, rende omaggio al romanzodi, conosciuto in Italia con il titolo de, base per la realizzazione della relativa pellicola cinematografica. Il poster è disponibile dopo il salto.

Come tutti sappiamo, il maestro dell'horror è di nuovo in scena quest'anno con il nuovo remake di IT, che arriverà nelle sale a settembre, per non parlare della serie The Mist, che ha da poco fatto il suo debutto sui piccoli schermi a stelle e strisce. Non sorprende, quindi, che la campagna pubblicitaria di Stranger Things stia facendo leva sull'amore dei fratelli Duffer per King.

Mentre i precedenti poster vedevano tutti i membri del cast principale, questo mette in risalto solamente il personaggio di Eleven. La storia del celebre romanzo di King, d'altronde, presenta molte analogie con la piccola protagonista della serie.

La prossima e seconda stagione di Stranger Things arriverà su Netflix venerdì 27 ottobre.