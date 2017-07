Stranger Things 2: online un promo per la nuova stagione

Una delle serie più chiacchierate dell'estate e di cui i fan attendono maggiormente l'arrivo del suo secondo capitolo è sicuramenteche, poco più di un anno fa con la sua prima stagione, ha saputo costruirsi con i primi pochi episodi un fedele seguito di spettatori. Oraci sorprende con un promo della nuova stagione.

Grazie ad alcune immagini e a vario materiale promozionale, abbiamo potuto costruirci un'idea su come gli eventi si svilupperanno nel corso delle nuove puntate. Sappiamo anche che alcuni nuovi personaggi faranno la loro entrata in scena. Oltre a questo, i particolari della narrazione sono ovviamente ancora sconosciuti, anche se sembra che la stagione sarà più oscura e più cupa della precedente.

Il filmato è stato pubblicato poco fa sull'account di Twitter dedicato alla serie. Con una durata di pochi secondi il video riesce ad essere comunque molto eloquente, poiché fa evidente riferimento ad uno dei personaggi preferiti dal pubblico.

Nella breve clip, vediamo la piscina in cui Barb è stata attaccata e rapita. L'evento rappresentò un punto di svolta per l'indagine dei ragazzi, ma la storia di Barb era giunta al termine. Dopo la sparizione del personaggio, molti fan hanno chiesto una degna conclusione per l'arco narrativo della ragazza e, a quanto sembra, la giustizia per il destino del personaggio sarà effettivamente un fattore rilevante nella prossima stagione.

Stranger Things ritornerà con la sua seconda stagione il 27 ottobre su Netflix.