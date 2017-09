Stranger Things 2: le pagine dello script introducono nuovi personaggi

, i creatori della serie, continuano a stuzzicare la curiosità dei fan attraverso la pubblicazione di alcune pagine dello script del primo episodio della seconda stagione, la quale si intitolerà "Madmax".

Ambientate nel 1984, le prime pagine dello script (che potete vedere sotto la notizia e pubblicare da Entertainmant Weekly) vedono Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) e Lucas (Caleb McLaughlin) alle prese con un videogioco arcade coin-op degli anni '80, e scoprono che un misterioso giocatore, chiamato Madmax, ha superato il punteggio di Dustin. Sconvolti, chiedono spiegazioni a Keith, il quale pretende un appuntamento con la sorella di Mike in cambio di tale informazione. Tutto ciò accade mentre Will, guardando verso la porta d'uscita della sala giochi, vede nevicare. Nevica ad Ottobre? Si gira per cercare l'attenzione degli amici, ma questi sono svaniti e la sala giochi è vuota.

Queste pagine dello script non sono altro che un'estensione del trailer della seconda stagione di Stranger Things presentato al Comic-Con di San Diego. In esse vengono introdotti due nuovi personaggi: Keith, interpretato da Matty Cardarople, il quale lavora alla sala giochi, e Max, interpretato dall'attore quindicenne Sadie Sink, il quale è il misterioso giocatore MadMax e che si mescolerà senza dubbio agli adolescenti del quartetto di D&D dello show.

Stranger Things ritornerà su Netflix il 27 Ottobre.