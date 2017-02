Stranger Things 2: Paul Reiser parla del suo personaggio

La seconda stagione diuscirà il giorno di Halloween di quest'anno. Dopo la performance di, saràil nuovo villain della stagione. Ecco cosa ha detto l'attore in una recente intervista a proposito del suo personaggio:

"Mi hanno parlato del personaggio che avrei interpretato e mi hanno spiegato cosa avevano in mente. Diciamo che è stata una conversazione un po' nebulosa - interpreto un buono o un cattivo? Sinceramente, ho letto ancora poco delle sceneggiatura quindi non credo che neanche loro lo sappiano davvero. Penso che loro siano affascinati proprio dal fatto che la mia interpretazione in Aliens farà pensare a tutti che io sia necessariamente un personaggio negativo".



I Fratelli Duffer stanno approfittando dell'ambiguità per giocare con il pubblico? Cosa possiamo aspettarci dalla nuova stagione di Stranger Things? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!