Stranger Things 2: i ragazzi di Hawkings come i Ghostbusters!

Stranger Things sta per tornare su; potremo rivedere i protagonisti nella seconda stagione, che inizia a partire dal prossimo 27 ottobre. La piattaforma di streaming, per celebrarne l'uscita imminente, ha addirittura iniziato il countdown!

I fan iniziano a pensare a maratone pre e post uscita: rivedere la prima stagione per ricordarsela meglio e arrivare all'inizio della seconda preparatissimi e freschi, freschi di SottoSopra sembra il nuovo sport della settimana entrante.

Nella stagione 2 di Stranger Things rivedremo i ragazzi di Hawkings a un anno di distanza dagli eventi che hanno visto protagonista il terribile Demogorgon; la minaccia che Will e gli altri dovranno affrontare stavolta, sarà, pare, addirittura più terribile.

Al momento, quello che possiamo goderci, sono delle immagini promo della season 2 e, tra le tante che girano in rete, ce n'è una dei ragazzini vestiti e in posa come i Ghostbusters! Perché? Ma perché celebrano Halloween! La foto la possiamo vedere grazie a Games Radar.

Stranger Things 2 arriva su Netflix il prossimo 27 ottobre.