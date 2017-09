Stranger Things 2: il regista è aperto alla possibilità di proiezioni IMAX

Stranger Things arriva tra poco con la nuova, attesissima, seconda stagione. La serieche l'anno scorso ha riscosso un incredibile successo, torna il 27 ottobre sulla piattaforma di streaming digitale.

Se fosse stato un film, Stranger Things sarebbe certamente entrato subito nell'olimpo dei cult del genere ma, grazie alla produzione Netflix, il passaparola si è rapidamente diffuso e adesso la season 2, che arriva proprio in concomitanza con la festività di Halloween, è la più anticipata e attesa della stagione.

Parlando con Forbes, il produttore e regista Shawn Levy ha discusso della possibilità di avere, in futuro, una premiere o un episodio finale in IMAX:

"La possibilità c'è, senza se e senza ma e ve ne renderete conto guardando la seconda stagione, perché avrà davvero una forte impronta cinematografica. Anche la prima serie l'aveva, ma questa molto, molto di più. Per la stagione 1 ci siamo limitati ad una premiere molto modesta e sottotono, abbiamo proiettato il primo episodio della serie in un posto affittato ad Hollywood. Si vedeva male e si sentiva ancora peggio, ma è stata una cosa super esaltante per i fratelli Duff, che potevano vedere gente reale dare, per la prima volta un'occhiata al loro lavoro. Qualcosa di quel giorno, è rimasto con noi, e vogliamo ricrearlo, anche se in scala decisamente più grande."

E voi? Siete ansiosi di vedere la seconda stagione di Stranger Things?