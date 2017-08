Stranger Things 2: svelato il ruolo del personaggio di Sean Astin

Inrivedremo, il Sam de Il Signore degli Anelli, interpretare un personaggio chiamato. L’executive producer dello show ha spiegato quale sarà il suo ruolo nello show, paragonandolo a quello giocato dalla poveranella prima stagione.

Il personaggio di Barb ha riscosso un successo notevole nel pubblico della serie dei fratelli Duffer e, dalle parole del produttore esecutivo Shawn Levy, sembra che nella figura di Newby vedremo qualcosa di simile. Ecco le parole del producer di Stranger Things 2:

“Sean Astin nei panni di Bob sarà tipo, voglio dire, tipo la Barb della stagione 2. Il suo ruolo sarà sostanzialmente più grande, sarà in molti episodi. È magnifico. Se c’è una cosa che i fratelli Duffer sanno fare bene è scrivere quando vedono un attore capace. Loro non adattano l’attore a ciò che è nello script. Spesso loro cambiano ciò che c’è sulle pagine per adattarlo a tutto ciò che di unico ha quell’attore. Lo hanno fatto con Steve Harrington nell’ultima stagione e lo faranno nuovamente con Sean Astin nei panni di Bob, che si candida a diventare una specie di Barb per i fan.

Voglio dire, noi non ci aspettavamo un fenomeno Barb. Ma vi dico che lui avrà anche più spazio di Barb. E Sean Astin è uno di quegli attori che, una volta salito a bordo e aver visto come avevamo pensato il suo personaggio, lui ha semplicemente cambiato la traiettoria della trama e del suo personaggio. È una persona splendida nella vita reale e spero lo sarà anche nella serie. Io adoro Bob, penso che anche gli altri lo faranno”.

Stranger Things 2 esordirà il 27 ottobre prossimo su Netflix.