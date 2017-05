Stranger Things 2: Will Chase si unisce al cast

Altra new entry per la seconda stagione di. La produzione ha infatti annunciato che, dopo Paul Reiser e Sean Austin, anche Will Chase entrerà a far parte del cast della serie tv targata

L’attore, già famoso per Nashville, sai regular ed avrà un ruolo che, secondo quanto riportato da TV Line, sarà “cruciale” per le vicende che andremo a vedere sulla piattaforma di streaming più utilizzata al mondo.

Nella fattispecie, Chase interpreterà Neil Mayfield, un padre di una famiglia da poco trasferita a Hawkins dalla California e che, sempre secondo quanto riportato dalla stessa fonte, potrebbe essere il padre di Billy e Max.

A giudicare dalle indicazioni emerse negli scorsi giorni, la seconda stagione di Stranger Things inizierà nel 1984, e sarà ambientata un anno dopo quanto visto nella prima. Alcune indiscrezioni riferiscono che si tratterà di una seconda serie di episodi più horror rispetto ai primi.