Stranger Things - apre un bar a tema non autorizzato: epica la diffida Netflix!

ha inviato una simpaticissima, seppur perentoria, lettera di diffida a un bar di Chicago ispirato apertamente, e senza autorizzazione ufficiale, alla famosa serie tv Stranger Things

La seconda stagione della serie nata dal genio dei fratelli Duffer, arriverà su Netflix il prossimo 27 ottobre e sono davvero molti i fan dell'horror/sci-fi con Millie Bobby Brown e compagnia. Tanti al punto che, a Chicago, si sono "inventati" un bar a tema, chiamato Upside Down (Il Sottosopra, per l'appunto). Il locale offre cocktail e tutto quanto possa ispirarsi al tema della serie tv. Il problema è che non è associato in alcun modo alla produzione dei fratelli Duffer, non ha l'ufficialità, insomma.

Ragion per cu Netflix ha inviato loro una lettera di diffida perché non continuino l'attività, essendo sotto copyright ogni cosa riguardante Stranger Things. ma non è andata nel modo terrificante che ci si potrebbe aspettare; di certo Netflix non vuole che venga usato il nome del prodotto, ovvio, ma la lettera che ha inviato ai proprietari del bar, pur essendo perentoria, è simpatica, eccola qui:

23 agosto 2017

Emporium Arcade Bar

c/o Danny and Doug Marks 2363 N. Milwaukee Ave Chicago, IL 60647

Via email (dkmarks@gmail.com, info@emporiumchicago.com) Danny and Doug,

Il mio walkie talkie è "andato" così ho dovuto scrivere questa lettera. Ho sentito che avete lanciato un bar pop-up di Stranger Things a Logan Square. Guardate, non voglio che pensiate che io sia una brutta persona, perché mi piace il fatto che amiate lo show. (almeno finché non vedrete la Stagione 2!). Ma, a meno che io non viva nel Sottosopra, non mi risulta che abbiamo fatto un accordo insieme per questo pop-up. Voi siete tipi creativi, quindi sono sicuro che possiate apprezzare il fatto che per noi è fondamentale avere l'ultima parola su tutto ciò che riguarda la serie.

Non vi riserverò un trattamento alla "Dr. Brenner", ma vi chiediamo (1) di non continuare con l'attività oltre le 6 settimane, dovrete cioè chiudere a settembre e (2) avvertiteci se mai vi venisse in mente di fare di nuovo qualcosa del genere. fatemi sapere prima possibile se accettate queste richieste.

Amiamo i nostri fan più di qualunque altra cosa, ma dovreste sapere che il Demogorgon non è sempre in vena di perdono. Per piacere, non fateci telefonare alle vostre mamme.

Grazie,

Bryce Coughlin

Direttore / Senior Counsel - Contenuto & Brand IP



L'originale la trovate cliccando QUI

Non è straordinario?

Comunque, l'Upside Down è arredato come il salotto di Joyce Byer, comprese le luci di natale, ed hanno anche ricreato il Castle Byers, un murale con Undici che dietro di sé ha un waffle, e tanti altri piccoli dettagli importanti per gli amanti della serie.

Il bar sarà aperto fino al 1 ottobre, poi, chi non può andare a Chicago dovrà sperare che i manager del punto ristoro e i manager di Netflix arrivino a un accordo che li faccia rimanere aperti o, perché no, aprire un franchise a tema! Chissà.

Stranger Things torna su Netflix a partire dal 27 ottobre.