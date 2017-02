Stranger Things: c'è una piccola sorpresa nella nuova copertina di EW

è sicuramente la serieche ha avuto il maggior successo lo scorso anno, non c’è quindi da sorprendersi se l’hype per la seconda stagione sia a livelli stellari da mesi. Nella copertina didedicata allo show c’è una piccola sorpresa.

L’annuncio della seconda stagione di Stranger Things è arrivato praticamente subito: poche serie sono riuscite a imporsi al grande pubblico in così poco tempo e Netflix non è certo rimasto con le mani in mano. Quello che sappiamo della seconda stagione, però, è ancora poco: Will Byers è cambiato, ci sarà un nuovo mostro e si affronterà la questione legata a Barb.

Per ingannare l’attesa, che durerà fino al prossimo Halloween (data di pubblicazione della seconda stagione), potete guardare la nuova copertina di EW dedicata allo show. Nell’immagine, che vi proponiamo in fondo alla notizia, non solo è possibile vedere per la prima volta la “nuova versione” di Undici, il personaggio interpretato da Millie Bobby Brown, ma anche leggere una breve dichiarazione di uno dei creatori della serie, i Fratelli Duffer:



"Voglio che sappiate che Undici tornerà nella seconda stagione e il suo ruolo sarà importantissimo!".



Stranger Things tornerà su Netflix ad Halloween di quest’anno. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!