Stranger Things: i creatori della serie confermano la terza stagione

I fan dihanno buone ragioni per essere emozionati, perché la terza stagione del popolare spettacolonon è più una voce, ma recentemente è stata confermata e questa importante notizia è arrivata direttamente dai fratelli, i creatori della serie.

Con due mesi che ci separano dall'uscita sul celebre servizio di streaming della seconda stagione della serie, le voci per una conferma di un ulteriore terzo capitolo dello spettacolo stavano circolando già da qualche tempo e ora i fan avranno moltissimo tempo davanti a loro per fare speculazioni su come la storia si evolverà, non solo nel corso della seconda, ma anche nella terza stagione dello show.

I fratelli Duffer, infatti, hanno da poco confermato che la serie avrà una terza stagione e, molto probabilmente, anche un quarto capitolo che concluderà la serie. La direzione che lo spettacolo prenderà, ovviamente, rimane ancora un mistero, ma sembra proprio che i fratelli Duffer abbiamo già un piano ben preciso in mente e molte idee in sviluppo.

Nel corso dell'intervista in cui i Duffer hanno confermato la terza stagione, Matt Duffer ha affermato che la storia rimarrà in evoluzione, mentre si attenuerà l'elemento di novità dato dalla scoperta della nuova dimensione da parte dei giovani protagonisti: "Non so se potremmo continuare a far accadere ogni anno qualcosa di brutto ai nostri giovani personaggi. Per potersi salvare, però, dovranno fare delle scelte estreme.".

Stranger Things tornerà su Netflix con la sua seconda stagione venerdì 27 ottobre.