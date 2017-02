Stranger Things: i creatori parlano dei nuovi personaggi della seconda stagione

è sicuramente la serie del 2016 con il debutto più sorprendente: lo show ha conquistato subito pubblico e critica, tanto che la sua seconda stagione è una delle più attese di quest’anno. I creatori, i fratelli, hanno rilasciato alcune dichiarazioni sui nuovi episodi.

I dettagli sulla seconda stagione di Stranger Things sono ancora pochi: conosciamo i titoli dei nuovi episodi e alcuni nuovi attori, tra cui Sean Astin e Paul Reiser. In una recente intervista con ET Online, i fratelli Duffer hanno parlato dei ruoli dei due nuovi attori. Ecco cosa hanno dichiarato:

“Sean Astin è una forza della natura, vi sorprenderà tutti. Davvero, è un attore incredibile e ci sorprende ogni giorno sul set. Bob è nuovo nel nostro strambo gruppo Hawkins, ma si è inserito benissimo e siamo sicuri che il pubblico sarà molto sorpreso dalla direzione che ci farà intraprendere quest’anno.”

Per quanto riguarda Paul Reiser, invece: “Sognavamo di poter scritturare Paul Reiser e ora eccolo qui tra noi! Il personaggio che interpreta, inoltre, aveva come nome provvisorio proprio Paul Reiser, per fortuna alla fine ci siamo fatti forza e l’abbiamo contattato. Lui ha accettato perché suo figlio è un fan di Stranger Things, tanto che gli spiegava tutti i passaggi che non capiva durante la visione”.

La seconda stagione di Stranger Things arriverà su Netflix nel corso di quest’anno, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!