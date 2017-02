Stranger Things: ecco quanto durerà la serie!

Quandoha fatto il suo debutto suconquistando immediatamente il cuore di moltissimi fan, la domanda che che è sorta nella mente di tutti è stata: 'Quanto durerà?'. Ora i produttori della serie hanno rivelato quanto lo spettacolo continuerà a intrattenerci e sorprenderci.

La prima stagione di Stranger Things sembrava che fosse l'unica progettata dai suoi realizzatori, ma i fan non hanno dovuto aspettare troppo a lungo prima che Netflix annunciasse che lo show sarebbe tornato per una seconda stagione.

Ma per quanto tempo Stranger Things potrà andare avanti? Dopo tutto, se accadono cose strane per un periodo di tempo abbastanza lungo, queste finiscono per diventare cose normali. Secondo i creatori dello show, Matt e Ross Duffer, il progetto per la serie è quello di proseguire per un totale di quattro o cinque stagioni, ma ancora nulla è scolpito nella pietra: "Tutto cambia man mano che andiamo avanti quindi vedremo" - ha dichiarato Ross Duffer a Entertainment Weekly - "Voglio che la serie abbia un finale davvero conclusivo" - ha aggiunto Matt Duffer - "Io non voglio che sia uno di quegli spettacoli che finisce solamente perché il pubblico sta perdendo interesse. Vorrei che tutto si concludesse quando arriviamo all'apice dello spettacolo.".

Per quanto riguarda la struttura delle stagioni future, la serie mira a mantenere quasi lo stesso formato della prima stagione, che è sembrato a molti spettatori come un film di otto ore: "Speriamo che il pubblico arrivi alla fine della stagione 2 sentendosi pienamente soddisfatto, volendo vedere ancora altri episodi. In ogni caso, vi sentirete come se si fosse giunti ad una conclusione, anche se abbiamo gettato le basi per ulteriori stagioni.".

Stranger Things tornerà con la sua seconda stagione costituita da nove episodi il giorno di Halloween, 31 ottobre 2017, su Netflix.