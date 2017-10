Stranger Things: ecco lo spettacolare trailer finale della seconda stagione

Netflix, come promesso, ha diffuso in streaming il trailer finale della seconda stagione di, che promette azione, brividi e tanto divertimento. L'attesa finirà il 27 ottobre prossimo.

Oltre al promo che citava direttamente il classico anni ’80 di Sean S. Cunningham , Venerdì 13, ieri è stata diffusa per l’ascolto in streaming (via Rolling Stone) anche la prima traccia della nuova colonna sonora originale, composta ancora da Kyle Dixon e Michael Stein.

La prima stagione di Stranger Things è stata acclamata dalla critica e il secondo ciclo d'episodi vedrà il ritorno di Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Noah Schnapp, Joe Keery e Cara Buono. Le new entry saranno Sean Astin, Paul Reiser, Linnea Berthelsen, Brett Gelman, Dacre Montgomery e Will Chase.