Stranger Things ai Golden Globe 2017: La verità su Barb

I ragazzi di Stranger Things erano virtualmente presenti ai Golden Globe 2017, il personaggi di Barb era decisamente tra i protagonisti della favolosa sigla d'apertura.

La sigla d'apertura dei Golden Globe 2017 ha regalato diversi momenti topici: il risveglio di Jon Snow (l'attore Kit Harington), il romantico ballo tra l'host Jimmy Fallon e Justin Timberlake, la parodia di La La Land, film che ha trionfato ai globi d'oro e sopratutto la barra rap dei ragazzi di Stranger Things. I quattro protagonisti, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Finn Wolfhard sono apparsi vestiti con i costumi di scena al grido di "Barb is alive!".

Barb è uno dei personaggi della serie, una ragazza paffuta che scompare prematuramente inghiottita dal Demagorgone nell'Upside Down. I fan hanno subito iniziato a chiedere se non fosse la notizia del momento ma Eleven (Bobby Brown) ha fermato le fantasia di chiunque, affermando che Barb: "Non è viva".