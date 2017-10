Stranger Things: Netflix e Target annunciano una serie di prodotti esclusivi

È emerso nelle ultime ore che, noto store e-commerce, abbiano siglato una partnership per offrire ai fan di Stranger Things una serie di capi di abbigliamento esclusivi, accessori e addirittura svariati articoli per la casa.

Già a partire dal 15 ottobre, i fan del serial potranno acquistare una nutrita selezione di action figure appartenenti alla linea Funko Pop!, tazze da collezione, svariate magliette esclusive (sia per uomo che per donna), e un’edizione speciale della prima stagione in Blu-ray disc che, venduta in esclusiva sullo store di Target, presenterà una particolare custodia a forma di VHS.



Il 27 ottobre, giorno in cui in America esordirà la seconda stagione, sarà invece disponibile la nuova colonna sonora dello show, i cui preordini verranno aperti già nelle prossime ore. È stato rivelato che questa includerà musiche originali tratte dal serial e alcune tracce classiche degli anni ’80 (The Police, Duran Duran, The Bangles, ecc).