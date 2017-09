Stranger Things: nuove immagini della seconda stagione da EW

Entertainment Weekly, dopo aver condiviso le sue cover dedicate alla serie, ha diffuso online delle nuove immagini ufficiali della seconda stagione di

In queste possiamo dare un’ulteriore occhiata al cast della serie, che include Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer, Cara Buono, Charlie Heaton e Matthew Modine.

Ambientati un anno dopo gli eventi della prima fortunata stagione, i nuovi episodi – nove in tutto, scritti e diretti dai fratelli Duffer – saranno disponibili su Netflix dal 27 ottobre 2017, giusto in tempo per Halloween. La cittadina di Hawkins si prepara ad essere sconvolta nuovamente da un'oscura minaccia... Su queste pagine potete visualizzare l'ultimo trailer diffuso in rete.