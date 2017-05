Stranger Things: più horror per la seconda stagione della serie

Il primo capitolo della serieha riscosso un successo sorprendente tra gli spettatori di tutto il mondo e ora i fan dello spettacolo stanno aspettando con ansia l'arrivo della seconda stagione, che farà il suo debutto sugli schermi tra un po' di mesi. Nel frattempo, i protagonisti anticipano i particolari dei prossimi episodi.

In vista del ritorno sugli schermi di Stranger Things, il cast principale ha rilasciato un'intervista alla rivista People, dove ha discusso la natura della seconda stagione e ha dato alcuni suggerimenti su ciò che ci si può aspettare.

Mancano ancora sei mesi al ritorno della serie su Netflix, e, naturalmente, gli esatti dettagli della trama della stagione sono un segreto gelosamente custodito, ma alcuni particolari sono già stati rivelati. Lo spettacolo ripartirà esattamente un anno dopo che Will Byers è tornato dal Sotto-Sopra, evento che, insieme all'arrivo di Undici, ha avuto un profondo effetto su tutti.

Nell'intervista, Matarazzo ha suggerito che questo elemento sarà esplorato nella stagione, in particolare per quanto riguarda le cicatrici emotive lasciate dal primo capitolo della serie: "La cosa bella di questa stagione è che si arriva a vedere i pensieri di ogni personaggio. Entreremo molto di più nella vita di ognuno di loro e vedremo come stanno facendo fronte a ciò che sta succedendo. Penso che siano rimasti tutti emotivamente segnati. Si sentono soli perché il loro migliore amico è tornato, ma non si sta comportando più come tale. E' cambiato.". Successivamente, Wolfhard ha aggiunto: "Ci saranno alcune difficili sfide inquietanti che i personaggi dovranno affrontare. Penso che questa stagione sarà molto più scura e con un'orientazione molto più horror. Secondo me, al pubblico piacerà ancora di più che la prima stagione.".