Stranger Things: il produttore promette una seconda stagione più grande e oscura

Da quando è uscita la scorsa estate su, la prima stagione disi è costruita un enorme seguito di fan che ora sono ansiosi di ricevere dettagli su cosa ci si può aspettare dai prossimi e nuovi episodi del secondo capitolo dello show. A darci gli ultimi aggiornamenti è il produttore della serie

Il produttore e regista dello show, infatti, ha recentemente rilasciato un'intervista a Vanity Fair, durante la quale Levy ha nuovamente fatto cenno a ciò che il pubblico può aspettarsi dalle nuove puntate della prossima stagione di Stranger Things.

Durante l'appuntamento annuale del BAFTA, il produttore e regista Shawn Levy, infatti, ha accennato all'evoluzione che sta interessando lo show. In particolare Levy ha affermato: "La stagione 2 sarà più grande e potenzialmente più oscura rispetto alle puntate del capitolo precedente. La minaccia, che nella stagione 1 è stata quella che ha interessato il personaggio di Will Byers, ora è cresciuta. Questo è tutto quello che posso dire! Ma, posso anche anticiparvi che il secondo capitolo ha un cast più grande e che sarà sicuramente fedele al tipo di narrazione magica e coinvolgente che abbiamo stabilito con la realizzazione della prima stagione. Il tutto sarà ancora basato sui personaggi centrali che abbiamo presentato e approfondito con il primo capitolo della serie. Ora, dopo averne passate così tante, useranno queste loro esperienze per crescere e diventare più forti nella stagione 2.".

Il ritorno di Stranger Things è previsto per il 2017.