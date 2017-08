Stranger Things: una delle star accenna già alla terza stagione

Come tutti i fan della seriehanno notato, non ci è voluto molto prima che lo spettacolo venisse rinnovato per un secondo capitolo, che arriverà sutra poco più di due mesi. Ora, l'attore, che impersona il capo della polizia, sembra confermare che anche la stagione 3 è ormai sicura.

In un'intervista rilasciata a TMZ, Harbour si è soffermato a parlare soprattutto del giovane cast e di come i suoi simpatici componenti stiano crescendo proprio mentre recitano sul set di Stranger Things ed ha messo in luce i vantaggi di lavorare con giovani attori,tra cui figurano Finn Wolfhard, che veste i panni di Mike, Gaten Matarazzo, che impersona Dustin, Caleb McLaughlin, che interpreta Lucas e, ovviamente, Schnapp e la piccola Brown.

In particolare, l'attore ha affermato: "Durante la stagione 2 e la stagione 3, tutti loro cresceranno ancora e gli spettatori li osserveranno in questo cambiamento che fornirà un elemento in più allo show.". Sentendo queste parole, si è subito portati a pensare che la conferma della terza stagione della serie sia solamente una questione di tempo e, infatti, Harbour ha continuato dicendo: "Se ci sarà una terza stagione? Credo di sì, ma se la stagione 2 non piacerà al pubblico, allora forse tutto potrebbe interrompersi. Ma credo proprio che la stagione 3 arriverà.".

La prossima e seconda stagione di Stranger Thrings sarà disponibile sul servizio di streaming Netflix a partire da venerdì 27 ottobre.